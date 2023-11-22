Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович. Він припускає, що візити міністрів оборони США і Німеччини посприяють їхній проактивній позиції на майбутньому “Рамштайні”.
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Візити міністрів до Києва
Приїзд до Києва Ллойда Остіна та Бориса Пісторіуса несе в собі певний символізм, адже спростовує тезу російських пропагандистів про зменшення підтримки України. Тим паче, що за цим символізмом стоять конкретні результати.
"Маємо ставитись із розумінням до ситуації, що склалася в Сполучених Штатах. Їхні пакети допомоги хоч і стали меншими, але є достатньо регулярними для того, що надавати нам саме ту зброю, якої ми потребуємо", – зазначив політолог.
Водночас головна мета цих двох візитів, імовірно, полягала в тому, щоб з перших рук отримати інформацію про становище на лінії фронту та плани українського командування щодо майбутніх операцій.
Отримана інформація допоможе нашим партнерам краще розуміти нагальні потреби Сил оборони, й відповідно – активніше відстоювати інтереси України перед своїми виборцями та на зовнішньополітичній арені.
Ігор Рейтерович про візит міністрів оборони США та Німеччини до Києва: дивіться відео
Чого чекати від нового "Рамштайну"
Можна припустити, що міністри оборони США та Німеччини отримали відповіді на питання, які їх цікавили. Тепер у них буде більше аргументів для комунікації всередині "Рамштайну".
Важливо розуміти, що напередодні цих зустрічей країни-партнерки України узгоджують між собою майбутню допомогу задля досягнення синергії. Кожна країна надає те, що має у своєму розпорядженні для того, аби закрити потреби українського війська найближчий час.
"Скоріш за все, і Остін, і Пісторіус виступлять локомотивами наступного "Рамштайну" завдяки (отриманій у Києві – 24 Канал) інформації. Імовірно, вони закличуть своїх партнерів "напружитись" і закінчити рік на мажорній ноті в питанні військової допомоги", – припустив Рейтерович.
Якою є ситуація із міжнародною допомогою Україні
- Із початком нового бюджетного року уряди країн-партнерок починають закладати до своїх майбутніх витрат і допомогу Україні. Зокрема, Нідерланди запланували на військову допомогу Силам оборони 2 млрд євро, а Німеччина – 8 млрд євро.
- Водночас у США бюджетний процес просувається вкрай складно. Джозеф Байден розраховував надати Україні близько 60 млрд доларів, однак його ініціатива застрягла в Конгресі. За найоптимістичнішими оцінками, рішення про допомогу Україні буде прийнято не раніше грудня.
- Водночас нелегко просуваються й ініціативи з допомоги Україні від ЄС. За повідомленням чиновників, Євросоюз суттєво відстає від графіків у питанні виготовлення мільйону артилерійських снарядів для Сил оборони до березня 2024 року. Але попри виробничі труднощі, підтримка європейських країн залишається непохитною.