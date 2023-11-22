Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович. Він припускає, що візити міністрів оборони США і Німеччини посприяють їхній проактивній позиції на майбутньому “Рамштайні”.

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Візити міністрів до Києва

Приїзд до Києва Ллойда Остіна та Бориса Пісторіуса несе в собі певний символізм, адже спростовує тезу російських пропагандистів про зменшення підтримки України. Тим паче, що за цим символізмом стоять конкретні результати.

Що отримала Україна: Обидва міністри оборони приїхали до України не з пустими руками. США оголосило про надання 100-мільйонного пакету допомоги (включно з одним HIMMARS), а Німеччина – про пакет на 1,3 млрд євро, у якому закладено 4 системи IRIS-T.

"Маємо ставитись із розумінням до ситуації, що склалася в Сполучених Штатах. Їхні пакети допомоги хоч і стали меншими, але є достатньо регулярними для того, що надавати нам саме ту зброю, якої ми потребуємо", – зазначив політолог.

Водночас головна мета цих двох візитів, імовірно, полягала в тому, щоб з перших рук отримати інформацію про становище на лінії фронту та плани українського командування щодо майбутніх операцій.

Отримана інформація допоможе нашим партнерам краще розуміти нагальні потреби Сил оборони, й відповідно – активніше відстоювати інтереси України перед своїми виборцями та на зовнішньополітичній арені.

Ігор Рейтерович про візит міністрів оборони США та Німеччини до Києва: дивіться відео

Чого чекати від нового "Рамштайну"

Можна припустити, що міністри оборони США та Німеччини отримали відповіді на питання, які їх цікавили. Тепер у них буде більше аргументів для комунікації всередині "Рамштайну".

Важливо розуміти, що напередодні цих зустрічей країни-партнерки України узгоджують між собою майбутню допомогу задля досягнення синергії. Кожна країна надає те, що має у своєму розпорядженні для того, аби закрити потреби українського війська найближчий час.

"Скоріш за все, і Остін, і Пісторіус виступлять локомотивами наступного "Рамштайну" завдяки (отриманій у Києві – 24 Канал) інформації. Імовірно, вони закличуть своїх партнерів "напружитись" і закінчити рік на мажорній ноті в питанні військової допомоги", – припустив Рейтерович.

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