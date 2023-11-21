Такими візитами лідери цих країн хочуть продемонструвати Україні свою підтримку. Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко, додавши, що приїзд високопоставлених чиновників має на меті підбадьорити українців та показати, що світ досі з нами.

Дивіться також Остін має складну місію, – ексрозвідник про візит глави Пентагону в Київ

Які теми могли обговорювати під час візиту

На тлі розмов про те, що від нас нібито відвернулися, забули й перестали підтримувати – приїзд Остіна та Пісторіуса має це спростувати. Окрім символічного значення, очевидно, що сторони обговорили конкретні питання.

"Нагальні потреби – це найперше артилерійські снаряди. Ця тема дуже актуальна на фронті. Через війну між Ізраїлем та ХАМАС скоротилося їхнє постачання. Адже існував спеціальний фонд, який раніше був запланований для Ізраїлю, але американці почали використовувати його для України", – розповів Володимир Фесенко.

США давали нам артилерійські снаряди, бо потреби в них були дуже великими, але коли почалися бойові дії в Секторі Гази, то ці снаряди знадобилися Ізраїлю. Відтак фонд довелося розподіляти й Україна отримала менше снарядів. До того ж у Європі є певне запізнення з розширенням їхнього виробництва.

Політолог пояснив, чим є важливі візити очільників Міноборони США та Німеччини: дивіться відео

"Думаю, під час цих візитів обговорювали, як активізувати виробництво артилерійських снарядів. де це робити. Ймовірно, триває обговорення спільних проєктів між Україною та нашими партнерами", – додав Фесенко.

Також є інші не менш важливі питання. Зокрема, сторони могли обговорити подальшу стратегію ведення війни. Росія свідомо її затягує, адже веде війну на виснаження, тому Україна має чітко вирішити, що робити далі.

Не випадково всі ці візити відбулися напередодні чергової зустрічі у форматі "Рамштайн". Думаю, там вже розв'язуватимуть конкретні поточні проблеми,

– підкреслив політолог.

Візит Остіна і Пісторіуса в Україну: що відомо