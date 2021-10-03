Остров в Карибах охватил огонь: уничтожены более 200 домов – жуткие кадры

Огонь охватил курортный остров Гуанаха в Карибском бассейне. Крупный пожар разрушил более 200 домов и промышленных зданий.

Произошло все это 2 октября. По предварительной информации, жертв в результате пожара нет. Впрочем, известно о как минимум 4 пострадавших. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ранее В Штутгарте загорелась автостанция: фото и видео масштабного пожара

На острове не было пожарной службы

На видео видно, что сначала загорелись деревянные дома на берегу моря. Причина возгорания пока неизвестна. Поскольку пожар вспыхнул еще перед рассветом, местные жители пытались самостоятельно взять ситуацию под контроль. Все потому, что на Гуанахе нет своей пожарной службы.

Вскоре на помощь островитянам отправили военно-воздушные силы Гондураса. Однако, к тому времени огонь уже успел уничтожить многие дома. Десятки бетонных зданий остались без крыш и окон.

Можем подтвердить, что человеческих потерь нет. Но есть огромные материальные убытки,

– прокомментировал министр по чрезвычайным ситуациям Макс Гонсалес

Сотням островитян пришлось бежать от огня с Гуанахи, чтобы найти для себя и родных безопасное место. Очевидно, что не всем теперь есть куда возвращаться. Негативными будут и последствия для туризма, на котором зарабатывают местные жители.

Карибский остров охватил пожар: смотрите видео



На острове уничтожены десятки жилых домов: смотрите видео



Апокалиптические кадры с Гуанахи в Карибах: смотрите видео

Что известно об острове Гуанаха в Гондурасе

Источник: "Википедия"