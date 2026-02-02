Во Львове появился "остров Эпштейна": что за место и как выглядит

На фоне скандала с файлами Эпштейна на гугл-картах появилась метка, подписанная как остров Эпштейна. Интересно, что такое было и в других городах.

Что это значит – разобрался 24 Канал.

Почему во Львове появился "остров Эпштейна"?

Соответствующая геометка на гугл-картах появилась в районе улиц Стрыйская и Научная, о чем написали в соцсетях.



Метка "Остров Эпштейна" во Львове / Соцсети



Примерное расположение "острова Эпштейна" во Львове / Скриншот 24 Канала

Как выглядит "остров Эпштейна" во Львове в реальности / Фото корреспондентов 24 Канала

Впрочем, довольно быстро эта метка исчезла и на момент публикации новости ее уже нет на гугл-картах. Но поиск показывает, что такие метки были в Новом Роздоле Львовской области, Тернополе и поселке Козова Тернопольской области.



Украинцы нанесли "остров Эпштейна" на гугл-карты / Скриншот 24 Канала

Заметим, что добавить место на гугл-карты может любой зарегистрированный пользователь Google. Поэтому, вероятно, это была неудачная шутка, ведь само название острова Эпштейна отсылает к сексуальному насилию.

Что означает "остров Эпштейна" на самом деле и при чем здесь Львов?

В США постепенно обнародуют так называемые файлы Эпштейна, в которых содержатся данные о сотнях людей, в том числе политиков и звезд. Из-за этого постоянно становится известно, что в документах засветилось имя очередной селебритиз или компании.

Пользователи сети подхватили это и сделали своеобразный флешмоб. Многие проверяют в опубликованном массиве данных свое имя или город. Как оказалось, Львов в файлах Эпштейна упоминается 105 раз. Эпштейна интересовала недвижимость в этом городе. Судя по всему, именно это обыграли те, кто нанес метку на гугл-карты.

Джеффри Эпштейна подозревают в развращении несовершеннолетних, что происходило именно на Виргинских островах, которые принадлежат США. В прессе это место называли островом педофилов. В 2023 году остров выкупил инвестор и предприниматель Стивен Декофф, чтобы сделать там пятизвездочный курорт.

Эпштейна также подозревают в том, что он помогал КГБ. Есть предположение, что россияне "поставляли" бизнесмену молодых девушек, а тот снимал компромат с ними и мировыми политиками и знаменитостями.

Самого Эпштейна нашли повешенным в 2019 году в тюремной камере, родные считают, что его убили. Тогда его арестовали по федеральному обвинению в торговле несовершеннолетними во Флориде и Нью-Йорке.