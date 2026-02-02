Що це означає – розібрався 24 Канал.

Чому у Львові з'явився "острів Епштейна"?

Відповідна геомітка на гугл-картах з'явилася в районі вулиць Стрийська та Наукова, про що написали в соцмережах.



Мітка "Острів Епштейна" у Львові / Соцмережі



Приблизне розташування "острова Епштейна" у Львові / Скриншот 24 Каналу

Як виглядає "острів Епштейна" у Львові в реальності / Фото кореспондентів 24 Каналу

Втім, досить швидко ця мітка зникла і на момент публікації новини її вже немає на гугл-картах. Але пошук показує, що такі мітки були в Новому Роздолі Львівської області, Тернополі та селищі Козова Тернопільської області.



Українці нанесли "острів Епштейна" на гугл-карти / Скриншот 24 Каналу

Зауважимо, що додати місце на гугл-карти може будь-який зареєстрований користувач Google. Тож, імовірно, це був невдалий жарт, адже сама назва острова Епштейна відсилає до сексуального насильства.

Що означає "острів Епштейна" насправді та до чого тут Львів?

У США поступово оприлюднюють так звані файли Епштейна, в яких містяться дані про сотні людей, у тому числі політиків і зірок. Через це постійно стає відомо, що в документах засвітилося ім'я чергової селебрітіз або компанії.

Користувачі мережі підхопили це і зробили своєрідний флешмоб. Багато хто перевіряє в опублікованому масиві даних своє ім'я чи місто. Як виявилося, Львів у файлах Епштейна згадується 105 разів. Епштейна цікавила нерухомість у цьому місті. Судячи з усього, саме це обіграли ті, хто наніс мітку на гугл-карти.

Джеффрі Епштейна підозрюють у розбещенні неповнолітніх, що відбувалося саме на Віргінських островах, які належать США. В пресі це місце називали островом педофілів. У 2023 році острів викупив інвестор і підприємець Стівен Декофф, щоб зробити там п'ятизірковий курорт.

Епштейна також підозрюють у тому, що він допомагав КДБ. Є припущення, що росіяни "постачали" бізнесмену молодих дівчат, а той знімав компромат із ними та світовими політиками і знаменитостями.

Самого Епштейна знайшли повішеним у 2019 році в тюремній камері, рідні вважають, що його вбили. Тоді його арештували за федеральним звинуваченням у торгівлі неповнолітніми у Флориді та Нью-Йорку.