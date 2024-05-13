Вцепились за остров Нестрига: Плетенчук объяснил, почему россияне снова пытаются захватить его

Украинские защитники удерживают контроль над деоккупированным островом Нестрига на Херсонщине. Впрочем, из-за особенностей его местности и расположения он до сих пор является целью оккупантов.

Враг не прекращает попыток захватить остров снова. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук, передает 24 Канал.

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"Им удобно иметь там плацдарм. Это такой, знаете, противовес Крынкам. Но, тем не менее, закрепиться они там не могут. Периодически пытаются туда высадиться, используют, обычно, лодки скоростные. Однако успеха не имеют", – отметил Дмитрий Плетенчук.

Почему россияне не оставляют попыток

Плетенчук объяснил, что Нестрига является одним из самых отдаленных из группы островов Днепра в той местности. Поэтому на острове очень удобно прятать боевые установки и минометы.

Это такие позиции, которые позволяют, в принципе, прятаться ближе к нам. Там всюду камыш. Отчеты россияне могут работать минометом, при этом делать это неожиданно. Поэтому они пытаются там закрепиться,

– объясняет Дмитрий Плетенчук.

Что этому предшествовало