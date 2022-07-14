Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на специальном брифинге. По его словам, 14 июля российские оккупанты нанесли авиаудар по острову Змеиный.

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Будем контролировать всю акваторию Черного моря

Таким образом, россияне пытаются уничтожить собственную технику, которую они в панике оставили, когда бежали со Змеиного. Господин Громов пошутил и предположил, с кем сейчас борются оккупанты на острове.

Они борются с дельфинами… Они пытаются уничтожить остатки своей военной техники, – отметил Алексей Громов.

Бригадный генерал подчеркнул, что сейчас Украина контролирует территорию острова Змеиный. А уж в дальнейшем обязательно выгонит оккупантов из собственных территорий Черного моря.

Как украинские военные освободили Змеиный

На протяжении длительного времени украинские защитники наносили мощные удары по засевшим на Змеином оккупантам. Полностью "выкурить" россиян удалось 30 июня – тогда они скрылись с острова. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный даже обнародовал эффектное видео, как украинцы атаковали захватчиков.

В самой россии побег со Змеиного подали как "жест доброй воли". Похожие отмазки кремль распространял, когда ВСУ выгнали оккупантов с Севера Украины.

Впоследствии украинские военные зачистили Змеиный и вывесили государственный флаг. На острове были сплошные развалины и "кладбище" российской техники.

14 июля оккупанты попытались добить остатки собственной военной техники на Змеином из авиации. Но все их бомбы упали в море.

Как украинские военные вывесили флаг на Змеином: смотрите видео