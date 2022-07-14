Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на специальном брифинге. По его словам, 14 июля российские оккупанты нанесли авиаудар по острову Змеиный.
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Будем контролировать всю акваторию Черного моря
Таким образом, россияне пытаются уничтожить собственную технику, которую они в панике оставили, когда бежали со Змеиного. Господин Громов пошутил и предположил, с кем сейчас борются оккупанты на острове.
Они борются с дельфинами… Они пытаются уничтожить остатки своей военной техники, – отметил Алексей Громов.
Бригадный генерал подчеркнул, что сейчас Украина контролирует территорию острова Змеиный. А уж в дальнейшем обязательно выгонит оккупантов из собственных территорий Черного моря.
Как украинские военные освободили Змеиный
- На протяжении длительного времени украинские защитники наносили мощные удары по засевшим на Змеином оккупантам. Полностью "выкурить" россиян удалось 30 июня – тогда они скрылись с острова. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный даже обнародовал эффектное видео, как украинцы атаковали захватчиков.
- В самой россии побег со Змеиного подали как "жест доброй воли". Похожие отмазки кремль распространял, когда ВСУ выгнали оккупантов с Севера Украины.
- Впоследствии украинские военные зачистили Змеиный и вывесили государственный флаг. На острове были сплошные развалины и "кладбище" российской техники.
- 14 июля оккупанты попытались добить остатки собственной военной техники на Змеином из авиации. Но все их бомбы упали в море.
Как украинские военные вывесили флаг на Змеином: смотрите видео