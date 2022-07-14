Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов на спеціальному брифінгу. За його словами, 14 липня російські окупанти завдали авіаудар по острову Зміїний.
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Будемо контролювати всю акваторію Чорного моря
У такий спосіб росіяни намагаються знищити власну техніку, яку вони в паніці залишили, коли тікали зі Зміїного. Пан Громов пожартував і припустив, з ким насправді зараз борються окупанти на острові.
Вони борються з дельфінами чи що… Вони намагаються знищити залишки своєї військової техніки, – зазначив Олексій Громов.
Бригадний генерал наголосив, що зараз Україна контролює територію острова Зміїний. А вже надалі обов'язково вижене окупантів з власних територій Чорного моря.
Як українські військові звільнили Зміїний
- Упродовж тривалого часу українські захисники завдавали потужних ударів по окупантах, які засіли на Зміїному. Повністю "викурити" росіян вдалося 30 червня – тоді вони втекли з острова. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний навіть оприлюднив ефектне відео, як українці атакували загарбників.
- В самій росії втечу зі Зміїного подали як "жест доброї волі". Схожі відмазки кремль поширював, коли ЗСУ вигнали окупантів з Півночі України.
- Згодом українські військові зачистили Зміїний та вивісили державний прапор. На острові були суцільні руїни та "кладовище" російської техніки.
- 14 липня окупанти спробували добити залишки власної військової техніки на Зміїному з авіації. Але всі їхні бомби впали в море.
До теми – як українські військові вивісили прапор на Зміїному: дивіться відео