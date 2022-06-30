Оккупанты будут пробовать вернуться на Змеиный, но им ничего не удастся, – МВД

Российские войска отошли из Змеиного. Это подтвердило оперативное командование "Юг" и даже российские пропагандисты.

Оперативное командование "Юг" нанесло несколько точных ударов по позициям оккупантов на острове Змеиный, поэтому россиянам пришлось отойти.

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Россияне действительно покинули Змеиный

Российские оккупанты спешно эвакуировали остатки гарнизона, который был на острове, с помощью катеров. Словом, слова автора крылатой фразы морпеха, защищавшего остров, оправдались, и российские захватчики ушли со Змеиного во всем известном направлении.

Сейчас Змеиный весь в дыму после пожаров. Огонь все еще пылает и раздаются взрывы. Об окончательных результатах операции обещают отчитаться впоследствии.

Россияне постараются вернуться на остров

Начиная с 20 июня, ВСУ наносили по позициям россиян на Змеином серию ударов. Украинские войска повредили и уничтожили немало оружия оккупантов, многие российские захватчики ликвидированы.

В эфире единого телемарафона советник министра внутренних дел Вадим Денисенко рассказал, что российские оккупанты точно будут пытаться вернуть себе остров. Однако он уверен, что им не удастся этого сделать.

Они будут делать попытки, я уверен в этом, они будут пробовать что-то делать, но по состоянию на сейчас – то, что мы смогли сделать, у них нет ПВО, у них нет возможности подходить ближе своими кораблями. Поэтому я надеюсь, что в данном случае у них ничего не получится. Но попытки они делать будут,

– сказал он.

К слову, в Кремле уже нашли оправдание тому, что ВСУ выгнали их из Змеиного. Они заявляют, что это было не поражение и они сделали это по "доброй воле". Чтобы показать, что Россия вроде бы не препятствует вывозу зерна из Украины.

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