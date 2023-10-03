Таким образом российские захватчики пытаются вернуть себе господство в Черном море. Об этом сообщила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.
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Почему оккупанты бросают бомбы на остров Змеиный
По словам Гуменюк, 2 октября оккупанты использовали тактическую авиацию для сброса управляемых авиабомб в направлении и районах острова Змеиный. Были сброшены три таких бомбы.
Это говорит о том, что захватчики пытаются вернуть господство в Черном море и диктовать свои условия гражданского судоходства. Их раздражает то, что работает гуманитарный коридор,
– отметила спикер ОК "Юг".
Таким образом россияне пытаются дискредитировать Украину как способную обеспечивать безопасность гуманитарного коридора.
Какая ситуация на острове Змеиный: последние новости
- Напомним, что 18 сентября оккупанты в очередной раз нанесли удар по направлению острова Змеиный. Есть ли повреждения – неизвестно.
- Недавно Наталья Гуменюк рассказала, что враг продолжает свою активность над акваторией Черного моря, в том числе с использованием тактической авиации, время от времени направляя управляемые авиабомбы именно в направлении острова Змеиный.
- По словам Гуменюк, таким образом враг пытается давить на гражданское судоходство.