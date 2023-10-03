Таким чином, російські загарбники намагаються повернути собі панування в Чорному морі. Про це повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.
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Чому окупанти кидають бомби на острів Зміїний
За словами Гуменюк, 2 жовтня окупанти використовували тактичну авіацію для скидання керованих авіабомб у напрямку і районі острова Зміїний. Було скинуто три такі бомби.
Це говорить про те, що загарбники намагаються повернути собі панування в Чорному морі та диктувати свої умови цивільного судноплавства. Їх дратує те, що працює гуманітарний коридор,
– зазначила речниця ОК "Південь".
Таким чином, росіяни намагаються дискредитувати Україну як здатну забезпечувати безпеку гуманітарного коридору.
Яка ситуація на острові Зміїний: останні новини
- Нагадаємо, що 18 вересня окупанти вкотре завдали удару в напрямку острова Зміїний. Чи є пошкодження – невідомо.
- Нещодавно Наталія Гуменюк розповіла, що ворог продовжує свою активність над акваторією Чорного моря, зокрема з використанням тактичної авіації, час від часу спрямовуючи керовані авіабомби саме в напрямку острова Зміїний.
- За словами Гуменюк, у такий спосіб ворог намагається тиснути на цивільне судноплавство.