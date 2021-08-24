Осуществился страшный сон СССР, – Капранов об участии войск НАТО в параде

В Киеве прошел праздничный парад к 30 годовщине Независимости Украины. Его участниками стали не только украинские военные и техника, но и страны НАТО.

По мнению блогера, историка и общественного деятеля Дмитрия Капранова, качество парада было хорошим. Особенно порадовали танки НАТО, которые "топтали" украинскую землю, а именно столичные дороги.

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Говорится также о самолетах, пролетевших над Киевом во время парада.

Произошел страшный сон Советского Союза, войска НАТО с техникой в Киеве. Чему мы, кстати очень рады,

– добавил он.

В Украине часто звучит песня о Владимире Путине, состоящая из двух слов. Как заметил Капранов, хотелось бы, чтобы прекратили использовать эту кричалку, в связи с исчезновением этого персонажа из наших горизонтов. "Конечно, он грустит, что Украине 30 лет", – подчеркнул историк.

"Попытка России сказать, что независимости Украины нет – с каждым годом эта гипотеза рассыпается. Ведь Украина – это страна, которая на самом деле побеждает, умеющая себя защищать, хоть со стороны имеет самого опасного врага", – резюмировал он.

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Капранов рассказал о российской пропаганде

Дмитрий Капранов назвал российскую пропаганду болезнью. "Это информационный вирус. Он залезает в голову человека и человек будто сам, но начинает распространять яд", – отметил он. От информационных вирусов, как в медицине, может защитить лишь иммунитет.

Наша задача будить у людей ум и ощущение правды,

– подчеркнул блогер.

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