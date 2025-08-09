ОСУВ "Хортица" переименовали: что известно об изменении названия
- Оперативно-стратегическую группировку войск "Хортица" переименовали в "Днепр" в связи с переходом ВСУ на корпусную систему.
- ОСУВ "Днепр" отвечает за Восточное оперативное направление, включая территории Харьковской, Донецкой и Луганской областей, и ключевые участки фронта.
Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" сменила название на ОСУВ "Днепр". Изменения связаны с переходом ВСУ на корпусную систему.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя ОСУВ "Днепр" Виктора Трегубова в комментарии Укринформ.
Как теперь называется ОСУВ "Хортица"?
В пятницу, 8 августа, официальный Telegram-канал ОСУВ "Хортица" сменил название на "Днепр". Это также подтвердил Трегубов.
В зоне ответственности ОСУВ "Днепр" – участки фронта от Харьковщины до Днепропетровщины, а соответствующие изменения происходят на фоне перехода ВСУ на корпусную систему.
Что известно об ОСУВ "Днепр"?
Группировка была создана весной 2022 года в ответ на полномасштабное вторжение России и сформирована на базе Командования объединенных сил.
Ранее известное как "Хортица", а теперь "Днепр", отвечает за Восточное оперативное направление, который охватывает территории Харьковской, Донецкой и Луганской областей.
Среди ключевых участков фронта, за которые они отвечают, – Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления.