Як тепер називається ОСУВ "Хортиця"?

У п'ятницю, 8 серпня, офіційний Telegram-канал ОСУВ "Хортиця" змінив назву на "Дніпро". Це також підтвердив Трегубов.

У зоні відповідальності ОСУВ "Дніпро" – ділянки фронту від Харківщини до Дніпропетровщини, а відповідні зміни відбуваються на тлі переходу ЗСУ на корпусну систему.

Що відомо про ОСУВ "Дніпро"?

Угруповання було створене навесні 2022 року у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії та сформоване на базі Командування об'єднаних сил.

Раніше відоме як "Хортиця", а відтепер "Дніпро", відповідає за Східний оперативний напрямок, який охоплює території Харківської, Донецької та Луганської областей.

Серед ключових ділянок фронту, за які вони відповідають, – Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп’янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки.