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      Осуждаете ли вы номер "Квартала 95" про Гонтареву?

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      Осуждаете ли вы номер "Квартала 95" про Гонтареву?
      Осуждаете ли вы номер "Квартала 95" про Гонтареву? / 24 канал

      Номер "Квартала 95", где комики высмеивают сожженный дом экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, уже получил десятки тысяч дизлайков и еще больше резких комментариев. Отдельную волну возмущения вызвало участие в нем известного на весь мир хора имени Веревки.

      Комик Евгений Кошевой вместе с артистами национального хора имени Веревки в песне-пародии "Горела хата" высмеял инцидент с поджогом дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

      Смотрите: "Горела хата": "Квартал" и всемирно известный хор имени Веревки позлорадствовали над Гонтаревой

      Видео обнародовали на официальном ютуб-канале "Квартала" – и через несколько часов оно получило десятки тысяч дизлайков.

      Один из участников "Квартала" Степан Казанин назвал поджог дома Гонтаревой "ярким событием". Комик добавил, что его "так широко обсуждало украинское общество, что даже начали сочинять песни".

      Квартал исполнил песню о поджоге дома Гонтаревой: смотрите видео

      Гонтарева уже отреагировала на номер "95 квартала" – говорит, что такое невозможно представить в цивилизованном мире. Экс-глава НБУ не исключила возможность заказа такого номера олигархом Игорем Коломойским. Сам бизнесмен свою причастность отрицает, но "шутка" ему очень понравилась.

       

       

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Скандал с "95 кварталом" Валерия Гонтарева Опрос 24
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