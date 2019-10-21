Чи засуджуєте ви номер "Кварталу 95" про Гонтареву?

Номер "Кварталу 95", де коміки висміюють спалений будинок ексочільниці НБУ Валерії Гонтаревої, вже отримати десятки тисяч дисклайків і ще більше різких коментарів. Окрему хвилю обурення викликала участь у ньому відомого на весь світ хору імені Верьовки.

Комік Євген Кошовий разом з артистами національного хору імені Верьовки в пісні-пародії "Горіла хата" висміяли інцидент з підпалом будинку ексглави НБУ Валерії Гонтаревої.

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Відео оприлюднили на офіційному ютуб-каналі "Кварталу" – і за кілька годин воно отримало десятки тисяч дислайків.

Один із учасників "Кварталу" Степан Казанін назвав підпал будинку Гонтарєвої "яскравою подією". Комік додав, що її "так широко обговорювало українське суспільство, що навіть почали складати пісні".

Квартал виконав пісню про підпал будинку Гонтаревої: дивіться відео

Гонтарева вже відреагувала на номер "95 кварталу" – каже, що таке неможливо уявити в цивілізованому світі. Ексочільниця НБУ не відкинула можливість замовлення такого номера олігархом Ігорем Коломойським. Сам бізнесмен свою причетність заперечує, але "жарт" йому дуже сподобався.