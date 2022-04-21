Осужденный в Крыму журналист получил премию Американского PEN/Barbey Freedom to Write 2022
Источник:Верховная Рада
Украинский журналист Владислав Есипенко получил премию Американского PEN/Barbey Freedom to Write 2022. В 2021 году Россия приговорила его к 6 годам колонии во временно оккупированном Крыму.
Есипенко работал с проектом "Крым.Реалии" и "Радио Свободная Европа/Радио Свобода". Он освещал обычные социальные проблемы жителей и жизнь крымских татар после оккупации полуострова.
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Журналист стал лауреатом премии PEN/Barbey Freedom to Write 2022
Есипенко получил премию Американского PEN/Barbey Freedom to Write 2022. Ее вручат на гала-концерте PEN America. Награду журналиста получит его жена Екатерина Есипенко.
По информации PEN America, 10 марта 2021 года российская ФСБ задержала Есипенко в оккупированном Крыму. Непосредственно перед задержанием он посещал мероприятие в честь Тараса Шевченка в Симферополе.
Журналиста безосновательно обвинили в шпионаже и незаконном изготовлении огнестрельного оружия. Есипенко почти год провел в следственном изоляторе, а в феврале 2022 года он был признан виновным и приговорен к 6 годам лишения свободы. До приговора журналиста пытали электрическим током, заставляли признаться и угрожали смертью.
PEN America 15 ноября 2021 года подчеркнул несправедливость задержания Есипенко во время акции ко Дню пустого стула, также известной как День заключенного писателя.
Награждая Владислава Есипенка премией PEN/Barbey Freedom to Write 2022, PEN America признает его мужество в продолжении рассказывать истории украинцев, переживших годы российской оккупации. Так мы стремимся осветить опасность российского вторжения в Украину для журналистов, писателей и самой свободы слова,
– говорится в сообщении.
Заметьте, еще до начала вторжения в Украину Россия заключила в тюрьму в оккупированном Крыму 13 журналистов, среди которых были и украинцы, и крымские татары:
- Осман Арифмеметов,
- Марлен (Сулейман) Асанов,
- Асан Ахтемов,
- Ремзи Бекиров,
- Тимур Ибрагимов,
- Сервер Мустафаев,
- Сейран Салиев,
- Амет Сулейманов,
- Руслан Сулейманов,
- Рустем Шейхалиев,
- Алексей Бессарабов,
- Владислав Есипенко,
- Нариман Джелял, бывший журналист, первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа.
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