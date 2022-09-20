Местные жители рассказали оккупантам о вилле бизнесмена из Донецка, который вынужден был бежать. Захватчики использовали дом для своих извращенных утех, ведь местный коллаборант "поставлял" им сюда девушек.

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Как люди пугали "кумом путина"

Пьяные оккупанты "постоянно нарушали все границы – вечеринки заканчивались групповыми изнасилованиями".

Но 71-летний Николай, живущий недалеко от дома, придумал, как их отпугнуть: он сказал, что здесь гостил кум путина, и "если кто-то узнает, что они здесь делают, им будет плохо".

Как выглядел публичный дом оккупантов в Балаклее / Фото Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности

Освобождение Балаклеи

Напомним, что 8 сентября президент Владимир Зеленский официально подтвердил, что наши силы уволили Балаклею. Вооруженные Силы Украины подняли украинский флаг.

Местные жители встретили наших защитников со слезами на глазах. Соответствующее трогательное видео было показано в сети.

Жители освобожденной Балаклеи рассказали, что гуманитарка от оккупантов была ужасной и бедной. Людям выдавали 3 – 4 банки консервов на 3 недели.

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