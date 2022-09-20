Місцеві жителі розповіли окупантам про віллу бізнесмена з Донецька, який змушений був тікати. Загарбники використовували оселю для своїх збочених втіх, адже місцевий колаборант "поставляв" їм сюди дівчат.

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Як люди лякали "кумом путіна"

П'яні окупанти "постійно порушували всі межі – вечірки закінчувалися груповими зґвалтуваннями".

Та 71-річний Микола, який живе неподалік будинку, придумав, як їх відлякати: він сказав, що тут гостював кум путіна, і "якщо хтось дізнається, що вони тут роблять, їм буде поганенько".

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Звільнення Балаклії

Нагадаємо, що 8 вересня президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що наші сили звільнили Балаклію. Збройні Сили України підняли український стяг.

Місцеві жителі зустріли наших захисників зі сльозами радості на очах. Відповідне зворушливе відео показали у мережі.

Жителі звільненої Балаклії розповіли, що гуманітарка від окупантів була жахливою та бідною. Людям видавали 3 – 4 банки консерви на 3 тижні.

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