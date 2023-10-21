Байден поговорил по телефону с освобожденными из плена ХАМАС Джудит Тай Раанан и ее 17-летней дочерью Наталии Раанан.

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В каком состоянии освобожденные заложницы

По данным ЦАХАЛ, Натали Раанан и ее мать Джудит Тай Раанан находятся под опекой Армии обороны Израиля.

Президент только что завершил разговор с двумя американками, освобожденными сегодня после того, как Хамас взял их в заложники во время ужасного террористического нападения на Израиль. Он сообщил, что они получат полную поддержку правительства США, чтобы оправиться от этого ужасного испытания,

– говорится в заявлении Белого дома.

Кроме того, Байден также побеседовал с их семьями. Брат Натали Раанан сообщил, что она, вероятно, вернется в США в течение следующих нескольких дней. По его словам, свобода Натали и ее матери пришла так внезапно, что он узнал об этом из СМИ.

Все произошло так быстро, что я получил уведомление от репортеров, с которыми встречался, о том, что это произошло. Я считаю, что это потому, что правительство не хотело звонить до того, как это будет подтверждено,

– сказал Бен Раанан.

Он добавил, что его радость по поводу освобождения родных омрачается страданиями многих участников конфликта, в том числе семей 10 американцев, до сих пор остающихся пропавшими без вести.

В Секторе Газа и в Израиле есть семьи, переживающие потерю, которую я даже не могу себе представить,

– сказал Раанан.

Ури Раанан, отец Натали Раанан, заявил журналистам, что в пятницу вечером разговаривал со своей дочерью и находится в хорошем состоянии. По его словам, она была очень счастлива и ждет возвращения домой.

Зато у матери его дочери "небольшая царапина на руке", но в остальном она не сообщала ни о каких травмах.

Он надеется увидеть их на следующей неделе, отметив, что 24 октября у его дочери день рождения.

Мужчина также сказал, что впервые узнал об их освобождении, когда начал получать фотографии от израильских телеканалов. Ему позвонили по телефону из Армии обороны Израиля и сказали, что собираются встретиться с его дочерью и ее матерью и перезвонят ему. После того, как сотрудники ЦАХАЛ встретились с ними, Раанану позвонили по телефону, и он смог поговорить с дочерью по телефону.

Мужчина признался, что "не спал по ночам", пока его дочь и Джудит Тай Раанан находились в заложниках.

Что известно об освобождении американских заложниц