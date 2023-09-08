В прошлом году потрясающая и беспрецедентная контрнаступательная операция ВСУ в Харьковской области началась как раз освобождением Балаклеи. Для военных освобождение населенных пунктов Харьковской области стало трогательным и незабываемым в разных смыслах. Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко.

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Как увольняли Балаклею

Через день после Балаклеи освободили Купянск и Чкаловское, еще через день – Изюм. Тогда буквально за 3 дня украинским военным удалось уволить более 30 населённых пунктов.

Офицер спецподразделения "Кракен" Константин Немичев напоминает, что, планируя контрнаступление с другими подразделениями, создавали даже макет местности. В конце концов, впоследствии прорабатывать план освобождения первых населенных пунктов перед Балаклеей, а потом уже и саму Балаклею.

Одна из бригад ВСУ сделала очень большой шаг – они прорвали оборону и проехали несколько километров в тыл противника, начиная разворачиваться. Мы, в свою очередь, начали прорываться на собственных позициях,

– рассказал Немичев.

Освободив несколько небольших населенных пунктов, украинские бойцы решили двигаться в Балаклею через полуразрушенный мост. Прежде чем зайти в сам город, ВСУ зачищали военные склады врага. На улицах Балаклеи не было много людей, когда туда вошли ВСУ. Однако со временем они начали выходить с украинскими флагами.

В здании администрации наши военные нашли много агитационного материала и бюллетени, свидетельствовавшие об активной подготовке к выборам.

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"Страха не чувствовали"

Военные хотели как можно быстрее и мощнее закрепиться на позициях в той местности, ведь не знали, сколько попыток и усилий приложат российские оккупанты, чтобы вернуть утраченные позиции.

Мы готовились, рыли окопы, делали небольшие фортификационные постройки, чтобы ни одна попытка агрессора не была удачной. Мы горды, что были первыми, кто вошел в Балаклею. Я считаю, что ни один человек нашего подразделения не испытывал страха, потому что это наши территории,

– подчеркнул боец спецподразделения "Кракен" с позывным "Чича".

Для "Чичи" особенно трогательным был следующий город, в который двигались военные. Ведь дальше боец шел освобождать свой дом – Купянск.

Между тем, ВСУ продолжают освобождать украинские территории от российских захватчиков, платя за хорошие новости с фронта очень высокую цену. Не забывайте помогать военным, которые защищают нас.

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