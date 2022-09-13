Возле Балаклеи обнаружили обломки вражеского Су-34

Украинские защитники освободили Балаклею в Харьковской области. После деоккупации там обнаруживают интересные находки.

На освободившихся территориях продолжают находить уничтоженные российские самолеты. Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

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Остатки Су-34 возле Балаклеи

Так, возле Балаклеи наши защитники нашли остатки Су-34 RF-95808, 24 "красный" из состава 47-го авиационного полка (Воронеж). Находку можно рассмотреть на опубликованных фото.



Остатки Су-34 / фото Командование Воздушных сил ВСУ



Как выглядит Су-34 / Иллюстративное фото от Командования Воздушных сил ВСУ

Общие потери врага по состоянию на 13 сентября

За более 6 месяцев после начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили 53 300 оккупантов. Только за минувшие сутки наши воины отправили на "концерт кобзона" 350 захватчиков.

В технике оккупанты потеряли:

танков – 2 175 (+7 за прошедшие сутки) единиц;

боевых бронированных машин – 4 662 (+22) единицы;

артиллерийских систем – 1 279 (+10) единиц;

РСЗО – 311 единиц;

средств ПВО – 165 (+3) единиц;

самолетов – 244 (+1) единицы;

вертолетов – 213 единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 904 (+1) единицы;

крылатых ракет – 233 (+17) единицы;

кораблей и катеров – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 3 469 (+6) единиц;

специальной техники – 117 единиц.

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