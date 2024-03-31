Точного количества жертв в Буче нет: в полиции напомнили о сотнях пропавших без вести

Два года назад из-под оккупации удалось освободить Бучу, что на Киевщине. За это время правоохранители работали над установлением окончательного количества жертв в оккупированном городе.

Впрочем, как отметил заместитель председателя Национальной полиции Андрей Небытов в эфире телемарафона, правоохранителям не удалось окончательно установить, сколько людей убили российские захватчики в Буче, что на Киевщине.

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Продолжается розыск пропавших без вести

По словам Андрея Небытова, все еще есть те, кого считают пропавшими без вести. Их розыском занимаются.

Обратим внимание, что после деоккупации в Буче обнаружили тела 422 убитых мирных жителей, а в Бучанском районе – 1190 тел. В Национальной полиции продолжают заниматься расследованием военных преступлений, совершенных российскими захватчиками на Киевщине.

Как отметил Андрей Небытов, полиция начала более 116 тысяч уголовных производств. Они касаются военных преступлений, совершенных российскими военными на территории Украины. Причем 23 тысячи преступлений оккупанты совершили именно на Киевщине.

В Нацполиции отмечают, что сейчас пропавшими без вести считают 514 жителей Киевской области. Также 180 тел до сих пор остаются неопознанными.

Зеленский о трагедии в Буче

Как отметил Владимир Зеленский 31 марта 2024 года, у этой войны – глобальное значение. По его словам, эта война за право на существование для нашего государства, а также за право на жизнь для каждого человека. За достоинство украинского народа и каждого народа, который стремится к своей свободе. Президент добавил, что это война за то, чтобы никто не смел становиться зверем по отношению к другим.

И убитые оккупантами наши люди, чьи тела лежали на улицах Бучи, были свидетельствами, что никому в мире нельзя оставаться в стороне от этой битвы. Потому что именно здесь, в Украине, защищая наших людей, нашу жизнь, наше государство, человечность побеждает,

– подчеркнул президент.

Глава государства добавил, что чтобы начать такие агрессии против других, Россия сначала в себе уничтожила мораль. А еще она сделала своей идеологией насилие и ненависть. Поэтому, такие системы просто так не останавливаются. Их останавливает сила, единство. Вместо этого они хотят уничтожить решимость и понимание.

Президент Украины выразил благодарность всем, кто помогает нам. Слава нашему крепкому народу, нашим воинам, всем, кто защищает человечность и жизнь, подчеркнул Владимир Зеленский.