ВСУ зашли в Диброву и Щурово в Донецкой области: какие важные города на очереди – объясняем на карте

Каждый день наши воины сражаются за то, чтобы освободить каждый город и село от оккупации. Значительных успехов добились в Харьковской и Донецкой области.

В субботу, 17 сентября, стало известно, что ВСУ подняли флаг Украины в Диброве Донецкой области. Также освободили Щурово, информирует 24 канал.

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Почему эти освобождения важны

Следует заметить, что официальных данных от Генштаба по освобождению этих населенных пунктов не было. Диброва расположена к югу от Лимана на левом берегу Северского Донца. За него в последние дни шли ожесточенные бои.

Предполагают, что следующими в очереди на освобождения могут быть Лиман, Лисичанск и Северодонецк.

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Выбить врага из населенного пункта Щурово удалось бойцам 66-й отдельной механизированной бригады. Они взяли его под контроль 16 сентября около 13.00.

Освобожденная Диброва на карте / Фото Deep State

Контрнаступление ВСУ

Украинские военные успешно продвигаются на Востоке. Следующим участком наступления может стать линия от реки Оскол на Харьковщине до города Сватово Луганской области. Британские разведчики высказывали мнение, что российские подразделения попытаются вести упорную оборону в этом районе. Однако удастся ли им это – неизвестно.

Для врага очень важно удержать Лиман. Ведь оттуда ВСУ могут двигаться в сторону так называемых "республик" на Донбассе. ВСУ еще не освободили Лиман, ведь там очень сложный узел. Много бетона, леса и мост – поэтому проходить трудно.

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