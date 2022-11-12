Как далеко украинская артиллерия будет доставать оккупантов на левом берегу: ответ эксперта

Вооруженные Силы полностью прогнали оккупантов с правобережья Херсонщины. Теперь украинские военные могут стрелять по позициям россиян на левом берегу из обычной артиллерии.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса Роман Свитан. По его словам, вероятнее всего, сейчас в Херсонской области начнется контрбатарейная борьба.

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Есть два преимущества

Как отмечает Свитан, армейская артиллерия может стрелять на расстояние от 15 до 24 километров с помощью обычных снарядов. Это позволит доставать до 2 – 3 линии обороны оккупантов на левом берегу.

При использовании активно-реактивных снарядов расстояние возрастает до 40 километров. Также стоит помнить о HIMARS, которые смогут стрелять на 70 – 75 километров. Это позволит уничтожать штабы, воинские части, боевую технику и логистические цепочки.

Кроме того, у украинских военных два очень важных преимущества, которые позволят уничтожать вражескую артиллерию.

Правый берег выше левого. На определенных участках есть прямо хорошее повышение. Мы как минимум получим фору по высоте для контрбатарейной борьбы. Также дальность "натовской" 155-миллиметровой артиллерии больше на 5 – 7 километров, чем советской,

– отметил Свитан.

По его мнению, оккупанты могут начать обстреливать Херсон. Но есть возможность минимизировать эти опасности. Для этого следует подавить российское ПВО в регионе с помощью противорадиолокационных ракет HARM. А после этого – привлечь украинские бомбардировщики и беспилотники, которые бы также уничтожали вражескую артиллерию.

Свитан достаточно положительно относится к такому развитию событий. Он считает, что на эту операцию потребуется около 1-2 недель. Но, конечно, это не гарантирует полного уничтожения вражеской артиллерии оккупантов. Потому риски обстрела Херсона все равно будут.

Свитан предположил, что будет происходить дальше в Херсонской области: смотрите видео

Добавим, издание The New York Times попыталось спрогнозировать, как будет дальше развиваться война после деоккупации Херсона. Некоторые аналитики считают, что как украинцы, так и россияне примут оперативную паузу из-за плохих погодных условий. Но масштабные бои возобновятся уже весной.

Впрочем, есть и прогнозы, что ВСУ могут готовить новое сухопутное наступление на другом направлении – через Запорожскую область в сторону Мелитополя. В издании отмечают, что это может стать вызовом для оккупантов.