"Максимум месяц пройдет до полной зачистки правого берега": Свитан прокомментировал прогнозы Буданова

Глава украинской разведки Кирилл Буданов предполагает, что операция по освобождению Херсона завершится до конца ноября. ВСУ постепенно выбивают оккупантов из населенных пунктов. Но в случае совпадения нескольких факторов освободить правобережье Херсонщины можно будет максимально быстро.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ и лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, на Херсонщине обвала фронта у оккупантов не будет, ведь там довольно небольшая его глубина – от 30 – до 50 километров. Все упирается либо в Днепр, либо в Каховское водохранилище.

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Сейчас ВСУ используют так называемую тактику "малых шагов". Они постепенно наносят огненное поражение по 1-2 линии обороны россиян с помощью артиллерии и авиации. Военные выносят опорные пункты оккупантов и постепенно продвигаются.

Далее следует движение. Он приведет либо к поэтапному уничтожению русских вдоль линии фронта. Или до выхода россиян на левый берег, если они примут такое решение. Хотя и без него могут побежать,

– отметил Свитан.

ВСУ действительно могут быстро освободить правобережье Херсонщины при одном условии

Как отмечает Свитан, Украине сейчас было бы чрезвычайно выгодно нанести повторный удар по Крымскому мосту. Как только его полностью уничтожат, то у оккупантов возникнут огромные проблемы со снабжением группировки на Херсонщине.

Важно, что сейчас на Крымском мосту находятся корабли с кранами, которые разбирают сломанные части моста. Это практически "пороховые бочки", накаченные топливом. Там можно сделать мощный "хлопок".

После полного ликвидирования можно заниматься правым берегом. На это уйдет несколько недель. Первый – у россиян закончится боекомплект. Второй уйдет на зачистку. Буданов в этом смысле прав. Максимум месяц до полной зачистки правого берега,

– подчеркнул Свитан.

Свитан прокомментировал прогноз Буданова по освобождению Херсона: смотрите видео

Буданов спрогнозировал, когда ВСУ освободят Херсон

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов дал интервью The Drive. Там его расспрашивали о дальнейшем ходе войны России против Украины. Был и вопрос об освобождении Херсона.

Сейчас украинские военные пытаются оцепить город и полностью изолировать российские войска. По мнению Буданова, операция по освобождению Херсона, скорее всего, продлится до конца ноября.