Так, друзья погибшей активистки в форме ВСУ посетили ее могилу после того, как выгнали оккупантов из города.

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Бойцы пришли к Екатерине, как к символу несокрушимого, героического, сильного Херсона.

Катя, ты дождалась своих друзей. Сейчас они в форме ВСУ. Освободили твой Херсон, за который ты всегда стояла горой,

– написали в сети.

Освобождение Херсона: что известно

ВСУ вошли в Херсон 11 ноября. Перед тем бойцы освободили ряд населенных пунктов области. Местные жители встречали героев с цветами и слезами радости.

Убегая на левый берег, оккупанты уничтожили все, что только можно, чтобы подпортить жизнь местным. В частности, была уничтожена критическая инфраструктура. Захватчики полностью уничтожили энергосистему Херсона. Поэтому в регионе серьезные проблемы с электроснабжением.

В городе продолжается зачистка. Туда уже вернулась Нацполиция. Правоохранители ловят оставшихся переодетых россиян, а также разминируют местность.

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