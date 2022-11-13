Об этом 24 каналу рассказал семейный врач из Херсона Александр Некряч в рамках проекта СВОИ. По его словам, замороженное мясо продавали по 500 гривен за килограмм.

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При оккупации цены в Херсоне выросли вдвое, а то и больше

Александр говорит, что жители Херсона сначала вообще не выходили на улицы, они все прятались. Оккупанты могли прийти на рынок с автоматами, постоянно носили с собой оружие.

Чтобы приобрести продукты первой необходимости, приходилось ждать в огромных очередях. Что и когда подвезут херсонцам писали в мессенджерах.

Семейный врач отмечает, что цены сразу вдвое выросли. Кроме того, за хлебом, яйцами и мясом приходилось бегать на разные локации.

Свежего мяса было не найти. Александр вспоминает, что было только замороженное.

Раньше оно стоило 150 гривен за килограмм. Однако, как только пришли "освободители", продавать его начали уже по 500 гривен.

Продавали его большими брикетами по 2 – 5 кг. Такой кусок, что даже не разрежешь. Не знаю, из каких это складов. Но мы брали, чтобы хоть что-нибудь было. Потом уже делились им с родственниками,

– рассказывает Александр.

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Какая ситуация сейчас в деоккупированном Херсоне: последние новости

Украинские защитники освободили Херсон от захватчиков 11 ноября. Оказалось, что оккупанты уничтожили всю критическую инфраструктуру города.

Энергосистему Херсона также разрушили. Несмотря на это, украинцы вышли на улицы вечером, чтобы отметить деоккупацию родного населенного пункта.

Они разожгли костер и благодарили украинскую армию. С флагами, цветами, объятиями и слезами счастья – так встречали херсонцы ВСУ.

В деоккупированный город приехали иностранные журналисты. Под видео из Херсона, опубликованном CNN, люди из разных уголков планеты начали поддерживать и поздравлять украинцев с возвращением областного центра.

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