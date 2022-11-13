Про це 24 каналу розповів сімейний лікар з Херсона Олександр Некряч у рамках проєкту СВОЇ. За його словами, заморожене м'ясо продавали по 500 гривень за кілограм.

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Під час окупації ціни у Херсоні зросли удвічі, а то і вище

Олександр каже, що жителі Херсона спершу взагалі не виходили на вулиці, вони всі ховалися. Окупанти могли прийти на ринок з автоматами, постійно носили зі собою зброю.

Щоб придбати продукти першої необхідності доводилося чекати у величезних чергах. Що і коли підвезуть херсонцям писали у месенджерах.

Сімейний лікар зауважує, що ціни одразу вдвічі зросли. Крім того, по хліб, яйця та м'ясо доводилося бігати на різні локації.

Свіжого м'яса годі було й знайти. Олександр пригадує, що було лише заморожене.

Раніше воно коштувало 150 гривень за кілограм. Однак, як тільки прийшли "визволітєлі", продавати його почали вже аж по 500 гривень.

Продавали його великими брикетами по 2 – 5 кілограмів. Такий кусок, що навіть не розріжеш. Не знаю, з яких це складів. Але ми брали, аби хоч щось було. Потім вже ділилися ним з родичами,

– ділиться Олександр.

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Яка ситуація зараз у деокупованому Херсоні: останні новини

Українські захисники звільнили Херсон від загарбників 11 листопада. Виявилося, що окупанти знищили всю критичну інфраструктуру міста.

Енергосистему Херсона також зруйнували. Попри це, українці вийшли на вулиці ввечері, щоб відсвяткувати деокупацію рідного населеного пункту.

Вони розпалили багаття та дякували українській армії. З прапорами, квітами, обіймами та сльозами щастя – так зустрічали херсонці ЗСУ.

У деокуповане місто приїхали іноземні журналісти. Під відео з Херсона, опублікованим CNN, люди з різних куточків планети почали підтримувати та вітати українців з поверненням обласного центру.

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