У нас другая концепция войны и жизни – Ким

Соответствующую информацию в интервью итальянским журналистам озвучил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. Он подчеркнул, что Украина не может использовать тактику России и большими рывками войск продвигаться по открытой местности.

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Виталий Ким объяснил, что российская тактика приведет к множеству жертв среди мирного населения. Поэтому через другую концепцию войны и жизни Украина полагается на тактический успех.

Если бы мы это сделали, мы бы потеряли многих людей. У нас другая концепция войны и жизни: россияне убивают своих солдат, мы стараемся ограничить потери. Они стреляют – мы полагаемся на военную тактику,

– сказал глава Николаевской ОВА.

Ким рассказал об угрозах для мирного населения

Николаевская область граничит с Херсонщиной, с оккупированных территорий которой Россия наносит удары. Виталий Ким рассказал об угрозе для мирного населения в оккупированных населенных пунктах Юга.

По словам главы Николаевской ОВА, россияне используют старую военную технику, которая очень неточна при стрельбе и может задеть гражданских.

Они воюют со старым оружием, имеющим погрешность в двести метров, что в четыре раза превышает европейские стандарты. А потом, правда, они безразличны к украинскому населению. Когда у них заканчиваются военные объекты, они стреляют в дома,

– резюмировал Ким.

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Какая ситуация в Херсонской области

России в первые недели полномасштабной войны удалось временно оккупировать части Херсонской области и назначить так называемых "руководителей области". После этого оккупационные власти ввели бивалютную зону и пытаются заставить детей учиться по российской программе.

Законный глава Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута рассказал, что недавно в оккупированном Херсоне был представитель Владимира Путина , приказавший подготовить так называемый "референдум" к осени.

Известно, что Вооруженные Силы Украины пошли в контрнаступление в Херсонской области. Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, что нашим военным удалось обезвредить батальонную тактическую российскую группу .

9 июня украинская авиация нанесла удар по позициям российских войск сразу в 5 населенных пунктах Херсонской области. Также урон врагу нанесли украинские артиллеристы.

10 июня сообщалось, что разведчики ВСУ во время операции на Юге уничтожили группу десантников оккупационных войск России. Благодаря этому даже удалось захватить вооружение противников.

11 июня стало известно, что украинские военные смогли вернуть контроль над Таврическим .

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