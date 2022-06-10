Окрім цього, завдали чималих втрат російській армії наші артилеристи. Яка зараз ситуація на цьому напрямку, розповіли в оперативному зведенні командування "Південь".
Нашою авіацією нанесено серію ударів по опорному пункту, місцям скупчення техніки та особового складу, по налаштованій понтонній переправі та польовим складам противника в п’ятьох різних населених пунктах Херсонщини,
– зазначили в командуванні.
Детально про ситуацію на Півдні: дивіться відео
Окрім цього, наші артилеристи теж завдали чималих втрат армії окупантів. Яка зараз ситуація на цьому напрямку, розповіли в оперативному зведенні командування "Південь".
Нашою авіацією нанесено серію ударів по опорному пункту, місцям скупчення техніки та особового складу, по налаштованій понтонній переправі та польовим складам противника в п'ятьох різних населених пунктах Херсонщини,
– зазначили в командуванні.
Детально про ситуацію на Півдні: дивіться відео