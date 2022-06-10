Окрім цього, завдали чималих втрат російській армії наші артилеристи. Яка зараз ситуація на цьому напрямку, розповіли в оперативному зведенні командування "Південь".

Нашою авіацією нанесено серію ударів по опорному пункту, місцям скупчення техніки та особового складу, по налаштованій понтонній переправі та польовим складам противника в п’ятьох різних населених пунктах Херсонщини,

– зазначили в командуванні.

Детально про ситуацію на Півдні: дивіться відео

Окрім цього, наші артилеристи теж завдали чималих втрат армії окупантів. Яка зараз ситуація на цьому напрямку, розповіли в оперативному зведенні командування "Південь".

Нашою авіацією нанесено серію ударів по опорному пункту, місцям скупчення техніки та особового складу, по налаштованій понтонній переправі та польовим складам противника в п'ятьох різних населених пунктах Херсонщини,

– зазначили в командуванні.

Детально про ситуацію на Півдні: дивіться відео