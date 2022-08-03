Тень М142 наводит ужас на оккупантов

Показательно то, что сеть складов, в которую сейчас ведется своз боеприпасов, горюче-смазочных материалов и другого материально-технического добра, либо размещены на левом берегу Херсонщины, либо на правом, втиснувшись в берег Днепра.

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Разумеется, это делается с целью максимально обезопасить их от ударов М142. Хотя как тут обезопасишь, если до позиций ВСУ 30 – 40 километров?

Но важно другое. Важно то, что нет ни одного большого склада, который обеспечивал бы передовые подразделения боекомплектом и горюче-смазочными материалами на расстоянии менее 10 – 15 километров.

Некоторые вообще имеют удаление от передовых позиций до 30 км. На севере и северо-востоке всего один большой склад боекомлекта. Населенные пункты по понятным причинам не называю, пусть будет сюрприз. Но в целом ситуация показательная.

Задача со звездочкой

российские оккупационные войска, формируя на правом берегу Херсона полноценную ударную группу, будут обеспечены в полной мере человеческим ресурсом, а вот техникой и сопутствующими расходными элементами…

Даже по складам, которые сейчас расположены на правом берегу и пока не выдают хлопков, можно говорить о том, что их количество недостаточно для обеспечения такой группы войск. После того, как начнут раздаваться хлопки и на них, надежда будет только на ресурс на левом берегу.

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И как они планируют эффективно проводить обеспечение передовых подразделений на правом берегу, используя ресурс с левого?

У меня создается впечатление, что командование российских оккупационных войск поставило своей целью в 2022 году в Украине окончательно угробить всю российскую десантуру. И братской могилой для них станет правый берег Херсонской области.

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