При этом работа защитников и защитниц усложняется, поскольку враг размещает свой личный склад, оружие и технику вблизи жилищ мирных жителей, в частности, в Херсонской области. Мэр Олешков Евгений Рыщук призвал жителей региона эвакуироваться из опасных территорий.

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Жителей Херсонской области еще раз призвали эвакуироваться

Евгений Рыщук обратился к жителям Олешковской общины и остальным временно оккупированным территориям Херсонской области. Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины продвигаются в регионе и мирным жителям следует обезопасить себя от вероятных боевых действий, при этом не способствовать действиям захватчиков.

Уважаемые жители Олешковской общины и Херсонской области, если вы проживаете вблизи расположения объектов, где проживают вражеские солдаты россии или расположены вражеские ПВО, склады с боеприпасами, есть скопление вражеской техники, настоятельно рекомендую уезжать оттуда подальше. ВСУ идут! Смерть противникам!

– написал мэр Олешков.

К слову, чиновник призвал жителей Херсонской области не быть живим щитом для российских оккупантов в регионе и как можно быстрее эвакуироваться.

Успехи украинских сил в Херсонской области: коротко

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что 7 июля ВСУ "юбилейный" в 25-й раз успешно ударили по скоплению техники оккупантов в Чернобаевке. По состоянию на 15:37 там продолжался пожар – детонировали боеприпасы врага.

В вечернем обращении от 6 июля Владимир Зеленский заверил, что украинские силы продвигаются сразу на нескольких тактических направлениях, в частности, на Херсонском и в Запорожской области. Он призвал распространять среди жителей временно оккупированных территорий Юга правду – за них борются.

Херсонские партизаны недавно уничтожили вражеский склад боеприпасов возле местного железнодорожного вокзала. Анонимный партизан записал обращение, в котором разоблачил 2 локации размещения российских оккупантов – их, по словам активиста, вскоре уничтожат либо сами партизаны, либо ВСУ.

В Херсонской области 5 июля ВСУ успешно отбили контратаку усиленного взвода противника возле Лозового, оккупанты понесли потери. Кроме того, украинские вертолеты нанесли авиационный удар по скоплению захватчиков возле населенного пункта Правдино в Белозерской поселковой общине области.

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