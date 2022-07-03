Херсонская группировка России обречена, – Арестович объяснил, почему так считает

На Херсонском направлении российские оккупанты готовятся вставать в оборону. По словам советника Офиса Президента Алексея Арестовича, их группировка – обречена.

Есть несколько путей, как украинские защитники будут освобождать область. Об этом Арестович рассказал в эфире ютюб-канала "ФЕЙГИН LIVE", сообщает 24 канал.

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В освобождении Херсона можно не сомневаться

Арестович рассказал, что ему трудно говорить о перспективах контрнаступления на Херсонщине, ведь это государственная тайна. Кроме этого, была прямая просьба особо не комментировать действия ВСУ на этом направлении.

Но чисто логически все там понятно. Однажды ВСУ подберутся к Херсону с обеих сторон – с юга и севера, например. И будет создана ситуация, когда "зайчики" побегут всего двумя "ниточками", которые там есть – Новокаховской дамбой и через Антоновский мост,

– заметил советник главы ОП.

По его словам, есть 2 варианта развития событий:

Разрушить обе переправы, не дать оккупантам перейти и добить их на правом берегу.

Дать захватчикам выйти и "зайти на плечах", то есть сразу вслед за ними. Арестович отметил, что этот вариант сложнее, но есть разные способы, как это можно сделать.

"В любом случае город будет освобожден. В этом можно не сомневаться абсолютно", – подчеркнул советник главы ОП.

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Группировка оккупантов на Херсонщине – обречена

Арестович рассказал, что придерживается гипотезы, что россияне встанут в оборону до середины августа. Однако украинские защитники не дадут им этого сделать, как и не дадут провести референдум.

"Это значит, что разные замечательные события могут произойти. Херсонская группировка – обречена. Они не смогут удержать плацдарм на правом берегу, которое снабжают двумя несчастными "нитями" через широкую и огромную реку Днепр. Это нереально", – добавил советник председателя ОП.

Он отметил, что захватчики рассчитывают, что ВСУ будут стягивать силы и средства на Восток, поэтому россияне там и давят. Также они мечтают, что наши бойцы не смогут привлечь достаточно сил на Херсонское направление, а им удастся подтянуться и сбивать контратаками.

"Они на Херсонском направлении делают то же, что и мы на Донецком. То есть на Херсонском мы давим, а они обороняются", – добавил Арестович.

Кроме этого, оккупанты надеются, что оборона будет удачной, а бойцы ВСУ не умеют наступать. Однако по словам советника главы ОП, когда на то направление привезут около 5 HIMARS, этот вопрос закроется через неделю.

"Для этой несчастной правобережной группировки их (5 HIMARS – 24 канал) будет достаточно", – отметил Арестович.

Недавно советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал, что ВСУ нуждаются в 300 РСЗО. Арестович добавил, что речь идет именно о реактивных системах залпового огня разных видов, а не только об HIMARS, ведь это совершенно особенная вещь.

"Нам не только их передавали и передают. Есть чешская РСЗО очень похожа на БМ-21 "Град", которая является ее аналогом. И потребность в них есть, ведь все к HIMARS не сведешь. HIMARS – это очень сильное, очень мощное, точное оружие, которое изменяет ход игры", – добавил советник главы ОП.

Он подчеркнул, что Подоляк имел в виду все, в чем нуждаются защитники.

"Это не 300 HIMARS, потому что почти столько есть во всей армии США. Но чем больше, тем лучше. Поэтому там все (контрнаступление – 24 канал) еще будет", – заметил Арестович.

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Украинская авиация уничтожила "Тор"

Советник главы ОП добавил, что на Херсонском направлении украинская авиация наносит удары по позициям оккупантов. В частности, 2 июня наши пилоты уничтожили вражеский зенитно-ракетный комплекс "Тор".

Арестович отметил, что "ТОР" – это очень хорошее и удачное оружие с вертикальным стартом, которое позволяет его лучше маскировать, ведь оно не имеет направляющей, выходящей за пределы контура боевой машины. Также такой ЗРК может самостоятельно устанавливать цели.

Один комплекс снесли, однако это большая и значимая удача, ведь борьба ПВО и самолета, если это не самолет 5 поколения, как на Западе, являющемся целой интеграционной системой, – это очень непростая и нетривиальная боевая задача,

– объяснил советник главы ОП.

Он подчеркнул, что если авиация работает, то это означает очень большие неприятности для противника. В настоящее время российская армия находится в Херсонской области практически в такой же ситуации, как ВСУ под Лисичанском.

"Конечно соотношение совсем не то. Если бы было абсолютно так же, то мы бы их уже сожрали. Но общая логика такая. Мы будем наращивать, а они будут пытаться наращивать", – добавил Арестович.

Советник главы ОП подытожил, что между "наращивать" и "пытаться наращивать" – пропасть, соразмерная военной катастрофе. Поэтому в будущем будет видно, что будет в Херсонской области.

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