Два "или" с неутешительным концом для оккупантов

Точно более 10 тысяч солдат врага зависят от буквально четырех мостов через Днепр – двух автомобильных и двух железнодорожных.

Советуем Нет ума – строй понтонные переправы, или о херсонском суициде оккупантов

Больше нигде такой ситуации на линии фронта нет. Линии поставок через Днепр – это ахиллесова пята московитов.

Поэтому соответствующая группировка врага с точки зрения уничтожения/выдавливания – это некий low hanging fruit, если говорить по-английски – то есть цель, которую относительно легко достичь. Относительно легко, потому что все равно есть определенная цена, но все же легко, если сравнивать с другими направлениями.

И дальше либо мосты просто разрушаются, для чего у нас есть не только HIMARS, но и "Точка-У" и становятся вообще непригодными к использованию, либо значительно усложняется задача по использованию соответствующих мостов из-за значительного уровня поражения, что ограничивает пропускную способность.

В первом случае группировка врага становится де-факто окруженной. Во втором случае значительно сокращается способность врага сопротивляться в случае использования нами тактики постепенного фронтального выталкивания на ключевых направлениях.

Интересное путина скоро ждет нежданчик, которого он так долго избегал

Хитрая тактика победы

Так или иначе, но соответствующие особенности системы обеспечения врага на правом берегу Днепра в Херсонской области дают возможность достичь результата, обойдя нашу слабость, когда средств не хватает на классику наступательной операции образца Второй мировой войны – когда оборона сначала прорывается в нескольких местах, а затем силы врага. Окружают/уничтожают посредством введения мобильных сил развития прорыва.

Именно поэтому такое внимание к правому берегу Днепра Херсонской области. Ну а на уровне grand strategy показать, что Украина способна на достаточно серьезное наступление, несмотря на нехватку средств из-за воздержания, в том числе, западных партнеров по поставке тяжелого вооружения, это, конечно, мощный аргумент на тему "московию не только победить, но и победить, но и можно побеждать в поле боя".

Победа на правом берегу Днепра в Херсонской области, таким образом, может иметь ограниченное чисто военное влияние, но очень большое собственно стратегическое влияние нс дальнейшее развитие событий.

Актуальное – ВСУ продолжают увольнять Херсонскую область: смотрите видео