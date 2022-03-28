Освобождение Киевщины и трофейная техника: видеодайджест 32 дня войны

В Вооруженных Силах показали видео основных событий за 27 марта – 32 дня войны России против Украины.

Едва ли не главным за этот день стало большое интервью, которое Президент Украины Владимир Зеленский дал российским журналистам. Оно было посвящено войне России против Украины.

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Среди прочего военные похвастались и своими успехами. В Киевской области удалось освободить несколько населенных пунктов от российских захватчиков. А также показали новую трофейную технику, которая вскоре будет использоваться украинскими защитниками в бою против российских оккупантов.

Также в Украине продолжается подготовка резервов – украинские военные должны быть готовы к военным действиям.

Смотрите видеодайджест главных событий за 27 марта