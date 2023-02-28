Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт Петр Черник. По его словам, для освобождения Крыма ВСУ должны иметь дальнобойные ракеты и мощную авиацию.

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Что нужно для деоккупации Крыма

Черник подчеркнул, что освобождение полуострова не является невозможной задачей для ВСУ. Однако для деоккупации захваченного Россией Крыма важны 2 принципиальных вещи.

В первую очередь украинские военные нуждаются в дальнобойных ракетах ATACMS, которые могут попадать в цель не менее 300 километров. Таким образом, Крымский мост перестанет быть логистической нитью для поддержки крымской группировки российской армии, отметил военный эксперт.

Также Петр Черник подчеркнул, что ВСУ крайне важны мощные авиационные комплексы. Желательно, чтобы Украина получила именно истребители F-16.

Требуется не менее 60 машин воздушного класса. То есть хороших авиационных комплексов, желательно F-16. Помним, что у врага довольно тяжелые авиационные комплексы Ил-76, Ан-124 "Руслан". Он может ими доставлять самые разные материалы в Крым,

– сказал он.

Военный эксперт убежден: для того, что Россия не могла доставлять оборудование для своих военных в Крым, нужна авиация.

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