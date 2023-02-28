Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник. За його словами, для звільнення Криму ЗСУ повинні мати далекобійні ракети та потужну авіацію.

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Що потрібно для деокупації Криму

Черник підкреслив, що звільнення півострова не є неможливим завданням для ЗСУ. Однак для деокупації захопленого Росією Криму важливі 2 принципові речі.

Насамперед українські військові потребують далекобійних ракет ATACMS, які можуть влучати у ціль щонайменше до 300 кілометрів. У такий спосіб Кримський міст перестане бути логістичною ниткою для підтримки для кримського угруповання російського війська, зазначив військовий експерт.

Також Петро Черник наголосив, що ЗСУ вкрай важливі потужні авіаційні комплекси. Бажано, щоб Україна отримала саме винищувачі F-16.

Потрібно не менше 60 машин повітряного класу. Тобто хороших авіаційних комплексів, бажано F-16. Пам’ятаємо, що ворог має доволі важкі авіаційні комплекси Іл-76, Ан-124 "Руслан". Він може ними доправляти найрізноманітніші матеріали до Криму,

– сказав він.

Військовий експерт переконаний: для того, що Росія не могла доставляти оснащення для своїх військових у Крим, потрібна авіація.

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