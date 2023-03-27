Об этом 24 Каналу рассказала руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, оккупанты изо всех сил пытаются навязывать украинцам российские паспорта.

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Крым готовится к жаркому сезону

Наталья Гуменюк объяснила, что в Крыму будет громко.

Сезон "хлопка" все равно будет и, несмотря на то, заказывали они или нет, оформленный заказ уже к ним едет. Они от этого никуда не денутся,

– пошутила она.

По ее мнению, оккупанты пытаются глубже закопаться, чтобы хоть как-то уберечь свою жизнь.

"Пусть мы можем только сверху присыпать", – добавила она.

Гуменюк подтвердила, что в Крыму действительно перегружены дороги на выезд с полуострова. Впрочем, оккупационные власти уверяют, что все под контролем.

Россияне делают последние усилия

Наталья Гуменюк рассказала, что россияне все же продолжают насильственно паспортизировать украинцев.

Кроме того, есть еще у них методы насильственной паспортизации, связанной с тем, что они формируют из этого населения и свой мобилизационный ресурс,

– объяснила она

По ее словам, у россиян нехватка живой силы, поэтому именно поэтому они пытаются делать перепись населения, вручать российские паспорта и сразу мобилизовывать в ряды своей никчемной армии.

"Сохранение жизни наших граждан – это самая высокая ценность. Поэтому мы проводим определенную информационную кампанию с этими людьми", – отметила она.

Гуменюк сообщила, что такие действия отлично сработали, поэтому несколько уменьшились обороты стихийной паспортизации и мобилизации на временно оккупированных территориях.

Они осознали, что так наберут себе патриотически настроенных в Украину военных в свою армию,

– убеждена она.

Однако бывают случаи, когда людей просто похищают на улицах, надевая мешок на голову, закрывают в подвалах и заставляют силой подписать документы о получении российского гражданства.

"Хлопок" в Крыму: основное