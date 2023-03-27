Про це 24 Каналу розповіла керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, окупанти з усіх сил намагаються нав'язувати українцям російські паспорти.

Дивіться також Розвідка Британії розповіла, як атака дронів на Севастополь ускладнила життя флоту Росії

Крим готується до спекотного сезону

Наталія Гуменюк пояснила, що у Криму буде гучно.

Сезон "бавовни" все одно буде і, незважаючи на те, замовляли вони чи ні, оформлене замовлення вже до них їде. Вони від цього нікуди не дінуться,

– пожартувала вона.

На її думку, окупанти намагаються поглибше закопатися, щоб бодай якось вберегти своє життя.

"Нехай, ми можемо тільки зверху присипати", – додала вона.

Гуменюк підтвердила, що в Криму дійсно перевантажені дороги на виїзд із півострова. Втім, окупаційна влада запевняє, що все під контролем.

Росіяни роблять останні зусилля

Наталія Гуменюк розказала, що росіяни все ж продовжують насильно паспортизувати українців.

Крім того, є ще в них методи насильної паспортизації, пов'язаної з тим, що вони формують з цього населення і свій мобілізаційний ресурс,

– пояснила вона.

За її словами, у росіян нестача живої сили, тому саме через це вони намагаються робити перепис населення, вручати російські паспорти та відразу мобілізовувати в лави своєї нікчемної армії.

"Збереження життя наших громадян – це найвища цінність. Тому ми проводимо певну інформаційну кампанію з цими людьми", – зосередила увагу вона.

Гуменюк повідомила, що такі дії чудово спрацювали, тому наразі дещо зменшилися оберти стихійної паспортизації та мобілізації на тимчасово окупованих територіях.

Вони усвідомили, що так наберуть собі патріотично налаштованих до України військових у свою армію,

– переконана вона.

Однак, трапляються випадки, коли людей просто викрадають на вулицях, вдягаючи мішок на голову, закривають у підвалах та змушують силою підписати документи про отримання російського громадянства.

"Бавовна" у Криму: основне