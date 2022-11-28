"Оттуда уедут все россияне": Подоляк пообещал за полгода выйти в украинский эфир из Ялты

Через полгода временно оккупированный Крым освободят украинские военные. Таким образом, ВСУ выгонят российских захватчиков с полуострова.

Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона. По его словам, через шесть месяцев россиян уже не будет на украинском полуострове.

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Прогноз Подоляка по Крыму

Через шесть месяцев я поеду на набережную Ялты, там у меня есть свое любимое место, гарантирую вам, что я обязательно включу там телефон, и мы с вами поговорим о том, каким будет Крым свободным. Оттуда уже уедут все россияне, укравшие наше с вами имущество, потому что суть "русского мира" – это пугать, грабить, убивать, насиловать, воровать и мародерить,

– сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что война России против Украины должна закончиться концом "русского мира":

"Русский мир" в таком виде должен перестать существовать, и я надеюсь, что мы это обязательно сделаем. Это и есть правильная финализация этой войны – окончание концепции существования современного типа "русского мира", – добавил Подоляк.

По словам советника главы ОП, Крым обязан быть освобожден военным путем, потому что такой интенсивности война, ее нелинейность предполагает только военное освобождение всех оккупированных территорий.

Мы, естественно, будем двигаться к деоккупации всех территорий, включая Крым. Иначе – реваншизм, иначе – война заново, потому что Россия будет продолжать спекулировать на этом анклаве и пытаться все-таки взять реванш за проигранную сегодня войну,

– подчеркнул Подоляк.

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Напомним, глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что Крым можно подключить к украинской электросети. По его словам, это произойдет в ближайшее время. Кстати, россияне готовятся к обороне Крыма и перекидывают туда военную технику. В сети опубликовали фото и видео.

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