Эти шаги можно услышать и увидеть, – Зеленский о действиях ВСУ по деоккупации Крыма

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас Украина делает все необходимые шаги для возвращения Крыма. Глава государства подчеркнул, что на полуострове будет развеваться украинский флаг.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в вечернем обращении, сообщает 24 канал. Президент отметил, что бегство оккупантов из Крыма – наглядное доказательство эффективности шагов Украины на пути к освобождению полуострова.

Обратите внимание Оккупанты начали бежать из Крыма: главное из обращения Зеленского за 4 сентября

Украинский флаг будет развеваться в Крыму

Президент отметил, что ВСУ, разведка и спецслужбы делают все необходимое для возвращения нашего полуострова. То, что оккупанты бегут в россию – показатель того, что наша страна делает все правильно.

Вооруженные Силы Украины, наша разведка, специальные службы уже делают необходимые шаги для этого. Эти шаги можно услышать. И все видят – оккупанты уже начали бежать из Крыма. Это верный выбор для всех них. Мы вернем свободу Крыма, всем нашим людям в Крыму, вернем свободу кырымлы и обязательно сделаем Крым одним из лучших, комфортных мест в Европе. Крым этого заслуживает,

– подчеркнул Зеленский.

Зеленский вспомнил о Джеляле

Год назад российские оккупанты незаконно задержали заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла. Владимир Зеленский напомнил, что Джелял был участником первого саммита Крымской платформы 23 августа 2021 года в Киеве. Тогда он рассказал участникам форума о том, как живет остров под российской оккупацией.

Зеленский подчеркнул, что россия сделала Крым одним из самых опасных мест в Европе и Нариман Джелял хотел сделать все, чтобы это изменить. Поэтому оккупационные власти задержали его и сфабриковали обвинения против него.

Вечернее обращение Владимира Зеленского: смотрите видео