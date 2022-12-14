Следующим может быть Мелитополь: NYT прогнозирует новое масштабное наступление Украины

Украина наращивает усилия по изоляции и ослаблению российских сил в стратегически важном городе Мелитополе. Аналитики ожидают, что именно его освобождение станет следующей большой фазой войны.

Освобождение Мелитополя необходимо для того, чтобы вытеснить российские войска с юга Украины.

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Почему аналитики ожидают большое наступление ВСУ на Мелитополь

Мелитополь является ключевым транспортным узлом. Восстановление контроля над этим населенным пунктом может помочь украинским силам вернуть себе не только всю Запорожскую область, но и оставшуюся под оккупацией Херсонскую область.

Кроме этого, по словам экспертов, это даже может потенциально дать возможность отбросить российские войска обратно в Крым.

В последние дни в Мелитополе высокая активность

Киев бьет по скоплению врага, путям снабжения и российским складам в Мелитополе высокоточными ракетными ударами. Также в городе работают партизаны, организующие диверсионные операции и точечные убийства.

Вечером 12 декабря в Мелитополе был саботаж на мосту через реку Молочную. На видео видно, как были взорваны две опоры, поддерживающие пролет. Разрушение моста поставило под угрозу ключевой путь поставок россиян в Мелитополь с юга.

Неясно, были ли удары прелюдией к наступлению или отвлечением внимания, поскольку украинские силы готовятся атаковать россиян по другому направлению. Но военные аналитики назвали их значительными и сказали, что они соответствуют схеме использования Украиной высокоточных ракет для поражения российских объектов материально-технического снабжения,

– пишет NYT.

То, что идет подготовка к полному уничтожению оккупантов в Мелитополе, подтвердил и мэр города Иван Федоров. Русские тоже готовятся к сопротивлению, окапываясь вокруг города. Также в Мелитополе в последнее время значительно увеличилось количество российских военных, а террор мирного населения – усилился.