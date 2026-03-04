Впервые с 2023 года Силы обороны освободили больше территорий, чем потеряли, – ISW

За последние две недели февраля 2026 года украинские силы освободили больше территорий, чем потеряли. Это произошло впервые со времени летнего контрнаступления в 2023 году.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Сколько территорий освободила Украина в 2026 году?

По данным аналитиков ISW, с 1 января украинским силам удалось вернуть под свой контроль около 257 квадратных километров.

В период с 14 по 20 февраля Силы обороны увеличили площадь освобожденных территорий еще почти на 33 квадратных километров, а с 21 по 27 февраля – около 57 квадратных километров.

Последний раз украинские войска достигли чистого прироста во время летнего контрнаступления 2023 года, когда украинские войска получили 377 квадратных километров в июне 2023 года, 257 квадратных километров в июле 2023 года и 1,47 квадратных километров в сентябре 2023 года,

Также аналитики прокомментировали заявление Владимира Зеленского, в котором он сообщил, что с начала 2026 года оборонцы освободили 460 квадратных километров территории. Они отметили, что их методология картографирования может недооценивать продвижение Сил обороны, поскольку фиксирует максимальные оценки российского контроля пока не появятся достаточные доказательства из открытых источников, которые, собственно, позволят аналитикам уверенно утверждать, что эти позиции больше не находятся под контролем России.

Также там отметили, что сейчас линия фронта в Украине стала "пористой" – это добавило дополнительной сложности в определение контроля той или иной стороны над местностью.

Несмотря на некоторую разницу в данных президента и аналитиков ISW, последние отметили, что успехи украинской стороны в феврале 2026 года заслуживают внимания.

В отчете говорится, что локальные украинские контратаки вряд ли перерастут в масштабное наступление. Вероятно, российские войска со временем стабилизируют ситуацию и снова попытаются продвигаться вперед. В то же время последние действия Сил обороны сорвали планы России, которые предусматривали подготовку почвы для весенне-летнего наступления в 2026 году. Теперь вражеской армии придется сначала укрепить оборону, а уже потом пытаться вернуть утраченные позиции, говорят эксперты.

В Институте изучения войны считают, что российское командование "живет в альтернативной реальности", поскольку ставит нереалистичные сроки продвижения на фронте, которые отнюдь не соответствуют реальным возможностям солдат. Это касается нескольких важных направлений, в частности Донетчины.

Аналитики в очередной раз отметили огромные потери российской армии, которые не соизмеримы с прогрессом на поле боя.

Российские войска потратили значительные ресурсы и человеческие ресурсы, пытаясь выполнить цели командования, однако за последние четыре года не смогли достичь значительного прогресса,

Какова сейчас ситуация на фронте?