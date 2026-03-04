Несмотря на безумное давление, украинская армия продолжает сопротивляться. Об этом говорится в новом аналитическом отчете ISW.

Какая ситуация на фронте?

Российские силы продолжили наступательные операции на севере Сумской области, однако без подтвержденных успехов. Минобороны России заявило о якобы захвате села Бобылевка вблизи международной границы, примерно в 90 километрах к северо-западу от Сум, подразделениями 80-й отдельной арктической мотострелковой бригады.

Впрочем, аналитики ISW отмечают, что подобные заявления могут быть частью информационной кампании с преувеличением тактических успехов на малых пограничных участках. Также российские источники сообщали об атаках вблизи Юнаковки на северо-востоке от Сум. В этом районе, по данным российских блогеров, действуют операторы беспилотников центра "Рубикон".

На севере Харьковской областии войска России продолжили наступательные действия, однако подтвержденных продвижений не зафиксировано. Геолокационные материалы свидетельствуют о попытках инфильтрации в районе Вильчи, что на северо-восток от Харькова, без изменения линии фронта. По словам украинских военных, российские подразделения вынуждены отводить бронетехнику с передовых позиций из-за эффективного поражения. Зато противник активно применяет авиаудары, дроны-камикадзе типа "Шахед" и беспилотники на оптоволоконном управлении.

В то же время один из российских военных блогеров опроверг заявление Минобороны России о захвате Нескучного, а также сообщил о значительных потерях и пропавших без вести среди личного состава 9-го мотострелкового полка.

Ситуация на фронте / Карты ISW

На Купянском направлении российские войска атаковали в районе самого Купянска, Петропавловки и Куриловки, однако без продвижения. Отдельные российские источники заявляют, что украинские силы оказывают мощное давление, заставляя оккупантов передвигаться между позициями через подвалы и использовать дроны для логистики.

На Лиманском направлении зафиксировано незначительное продвижение российских сил в центральной части Дробышево. Бои продолжаются также вблизи Святогорска, Ставков, Озерного и в направлении Славянска. Украинские военные сообщают, что сложный рельеф местности – реки, заболоченные участки и погодные условия – затрудняют наступление оккупантов. Российские подразделения применяют тактику одновременных атак на нескольких маршрутах, чтобы перегрузить украинских операторов дронов.

На Покровском направлении интенсивность боев сохраняется. Российские силы атаковали вблизи самого Покровска, Гришино, Котлино и Родинского. В то же время подтвержденных изменений линии фронта нет. Украинские военные отмечают, что из-за потерь в логистике россияне все чаще используют наземные беспилотные платформы для подвоза боеприпасов.

У Запорожской области наступательные действия продолжались в районах Орехова и Гуляйполя, однако без подтвержденных успехов. Аналитики обращают внимание на тактику "поднятия флагов" – кратковременные рейды малых групп для создания информационного эффекта без удержания позиций. На Херсонском направлении наземной активности не зафиксировано.

Что известно о контрнаступлении ВСУ?