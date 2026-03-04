Попри шалений тиск, українська армія продовжує чинити опір. Про це йдеться у новому аналітичному звіті ISW.

Яка ситуація на фронті?

Російські сили продовжили наступальні операції на півночі Сумської області, однак без підтверджених успіхів. Міноборони Росії заявило про нібито захоплення села Бобилівка поблизу міжнародного кордону, приблизно за 90 кілометрів на північний захід від Сум, підрозділами 80-ї окремої арктичної мотострілецької бригади.

Втім, аналітики ISW наголошують, що подібні заяви можуть бути частиною інформаційної кампанії з перебільшенням тактичних успіхів на малих прикордонних ділянках. Також російські джерела повідомляли про атаки поблизу Юнаківки на північному сході від Сум. У цьому районі, за даними російських блогерів, діють оператори безпілотників центру "Рубікон".

На півночі Харківської області війська Росії продовжили наступальні дії, однак підтверджених просувань не зафіксовано. Геолокаційні матеріали свідчать про спроби інфільтрації в районі Вільчі, що на північний схід від Харкова, без зміни лінії фронту. За словами українських військових, російські підрозділи змушені відводити бронетехніку з передових позицій через ефективне ураження. Натомість противник активніше застосовує авіаудари, дрони-камікадзе типу "Шахед" та безпілотники на оптоволоконному управлінні.

Водночас один із російських військових блогерів спростував заяву Міноборони Росії про захоплення Нескучного, а також повідомив про значні втрати та зниклих безвісти серед особового складу 9-го мотострілецького полку.

Ситуація на фронті / Карти ISW

На Куп'янському напрямку російські війська атакували в районі самого Куп'янська, Петропавлівки та Курилівки, однак без просування. Окремі російські джерела заявляють, що українські сили чинять потужний тиск, змушуючи окупантів пересуватися між позиціями через підвали та використовувати дрони для логістики.

На Лиманському напрямку зафіксовано незначне просування російських сил у центральній частині Дробишевого. Бої тривають також поблизу Святогірська, Ставків, Озерного та в напрямку Слов'янська. Українські військові повідомляють, що складний рельєф місцевості – річки, заболочені ділянки та погодні умови – ускладнюють наступ окупантів. Російські підрозділи застосовують тактику одночасних атак на кількох маршрутах, щоб перевантажити українських операторів дронів.

На Покровському напрямку інтенсивність боїв зберігається. Російські сили атакували поблизу самого Покровська, Гришиного, Котлиного та Родинського. Водночас підтверджених змін лінії фронту немає. Українські військові відзначають, що через втрати в логістиці росіяни дедалі частіше використовують наземні безпілотні платформи для підвозу боєприпасів.

У Запорізькій області наступальні дії тривали в районах Оріхова та Гуляйполя, однак без підтверджених успіхів. Аналітики звертають увагу на тактику "підняття прапорів" – короткочасні рейди малих груп для створення інформаційного ефекту без утримання позицій. На Херсонському напрямку наземної активності не зафіксовано.

