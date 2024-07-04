По словам Sabre, освобождение Змеиного происходило в условиях высокой интенсивности авиации врага, а также во время российских обстрелов наших воздушных судов.

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Sabre рассказал, как освобождали Змеиный

Пилот отметил, что в тот день ему оставалось буквально 15 минут до окончания смены. Поэтому он позвонил жене и попросил приготовить что-то вкусненькое, потому что скоро вернется домой. Но неожиданно пилотов вызвали на задание.

Мы взлетаем, садимся на другом аэродроме. Всю ночь обсуждаем с побратимом задание – прикрывать наши вертолеты для высадки десанта. И нам сбрасывают данные, сколько вражеских самолетов в районе острова. В этот момент признались друг другу: стало страшно,

– рассказал Sabre.

Он также отметил, что во время взлета он понял, что у него еще и некорректно работает прицельный комплекс. Но воздушные суда все равно подходили к Змеиному.

"По нам сразу пуски, маневрируем, уклоняемся, снова пускают, снова маневрируем. А это над морем, спрятаться негде. Я смотрю вниз и думаю: в какую вообще сторону плыть, если что?" – сказал пилот.

Кроме того, по словам Sabre, во время этой миссии у его самолета топливо подходило к концу. Пилот доложил об этом командованию, и в конце концов, после того, как до последнего прикрыли десантников, приземлились на аэродром вблизи Змеиного.

Мне пришлось садиться уже фактически без топлива. Для понимания – по топливу в авиации есть понятие минимального остатка, есть аварийного, а есть несливного – это то, что в баках остается всегда, даже если все краны открыть. Вот у нас уже был несливной, существенно меньше аварийного,

– объяснил пилот.

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После того как Sabre сел на аэродром, доложил о ситуации и подключил воздушное судно к заправщику, он сфотографировался на аэродроме для жены. Так сложилось, что вблизи аэропорта живет теща пилота.

"Думал даже попросить ее (тещу – 24 Канал) какую-то еду принести, потому что целый день ничего же не ел. И тут снова команда: "Воздух. По аэродрому возможна работа противника ракетами"", – рассказал Sabre.

Далее, по словам пилота, после того, как он быстро закрыл все люки и начал взлет, россияне начали ракетами наносить удары по местности. Несмотря на взрывы и вспышки вокруг самолета, пилоту удалось успешно подняться, избежав обломков. Примечательно, что пережив опасный взлет, пилот не вернулся домой, а продолжил выполнять другую боевую миссию. Как отметил Sabre, именно так проходит день украинского пилота.