За словами Sabre, звільнення Зміїного відбувалося в умовах високої інтенсивності авіації ворога, а також під час російських обстрілів наших повітряних суден.

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Sabre розповів, як звільняли Зміїний

Пілот зазначив, що того дня йому лишалося буквально 15 хвилин до закінчення зміни. Тому він подзвонив дружині й попросив приготувати щось смачненьке, бо скоро повернеться додому. Але неочікувано пілотів викликали на завдання.

Ми злітаємо, сідаємо на іншому аеродромі. Всю ніч обговорюємо з побратимом завдання – прикривати наші вертольоти для висадки десанту. І нам скидають дані, скільки ворожих літаків в районі острова. У цей момент зізналися один одному: стало страшно,

– розповів Sabre.

Він також зазначив, що під час зльоту він зрозумів, що в нього ще й некоректно працює прицільний комплекс. Але повітряні судна все одно підходили до Зміїного.

"По нас одразу пуски, маневруємо, ухиляємося, знову пускають, знову маневруємо. А це над морем, сховатися немає де. Я дивлюся вниз і думаю: в який взагалі бік плисти, якщо що?" – сказав пілот.

Окрім того, за словами Sabre, під час цієї місії у його літака паливо підходило до кінця. Пілот доповів про це командуванню, і зрештою, після того, як до останнього прикрили десантників, приземлилися на аеродром поблизу Зміїного.

Мені довелося сідати вже фактично без палива. Для розуміння – по паливу в авіації є поняття мінімального залишку, є аварійного, а є незливного – це те, що в баках лишається завжди, навіть якщо всі крани відкрити. От у нас вже був незливний, істотно менше аварійного,

– пояснив пілот.

Росіяни відкрили вогонь по летовищу, куди приземлився Sabre

Після того, як Sabre сів на летовище, доповів про ситуацію та підключив повітряне судно до заправника, він сфотографувався на аеродромі для дружини. Так склалося, що поблизу летовища мешкає теща пілота.

"Думав навіть попросити її (тещу – 24 Канал) якусь їжу принести, бо цілий день нічого ж не їв. І тут знову команда: "Повітря. По аеродрому можлива робота противника ракетами"", – розповів Sabre.

Далі, за словами пілота, після того, як він швидко закрив усі люки і почав зліт, росіяни почали ракетами завдавати ударів по місцевості. Попри вибухи і спалахи навколо літака, пілоту вдалося успішно піднятися, уникнувши уламків. Примітно, що переживши небезпечний зліт, пілот не повернувся додому, а продовжив виконувати іншу бойову місію. Як зазначив Sabre, саме так проходить день українського пілота.