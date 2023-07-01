"Страшные вещи происходили": Буданов рассказал, как освобождали Змеиный и почему это было важно

Освобождение острова Змеиный происходило в несколько этапов: на первом операция была выполнена частично успешно – удалось разрушить планы россиян на деятельность, но тогда Украине не хватило сил дожать.

Об этом в интервью Рамине Эсхакзай рассказал руководитель ГУР МО Украины Кирилл Буданов, информирует 24 Канал.

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Русские достаточно профессионально действовали, что помешало нам выбить их полностью из всей части острова. При высадке десанта наши контролировали около 50% острова, а 50% они,

– рассказал разведчик.

После неудачной попытки и большого количества раненых было принято решение покинуть остров и вернуться со временем.

"Они пытались перебросить туда резервы, подвезти катерами, но "Байрактар" их уничтожил. Вертолетами несколько раз. Один из вертолетов был уничтожен при высадке десанта тем же "Байрактаром", кстати. Там страшные вещи происходили, хаос, паника. С остальными мы их дожали и заставили покинуть эти территории", – добавил Буданов.

Начальник ГУР подчеркивает, что благодаря слаженным действиям всех участвовавших в спецоперации подразделений на острове снова взвился украинский флаг.

Почему освобождение острова было важным

Во время отступления с острова Змеиный российские оккупанты оставили много единиц разного вооружения и важную документацию, которая "достаточно-таки" помогла Украине в определенных вопросах. В частности, на острове оккупанты оставили бумаги подразделений противовоздушной обороны России, в том числе техническую документацию.

Также на острове были захвачены детали к военной технике, к ПВО.

"Было найдено много редких для нас плат, которые мы ищем по всему миру, нам удалось снять с техники, элементов техники ПВО прежде всего", – отметил Буданов.

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