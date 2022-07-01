Это только начало: какая "третья сила" могла добавить россиянам огоньку на Змеином

На фоне того, как российские оккупанты спешно покинули остров Змеиный, назвав этот побег "жестом доброй воли", все больше стало появляться версий относительно того, что по острову успешно отработали и РСЗО М142 HIMARS. Далее – в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

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На самом деле официально не сообщалось о том, что эти РСЗО применялись на острове Змеиный, хотя отвергать этого тоже не стоит, особенно с учетом использования по позициям оккупантов на острове комбинированных средств поражения.

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С другой стороны, М142 достаточно успешно демонстрируют себя в других направлениях, и их высокую точность, а также дальнобойность на себе в полной мере уже успели почувствовать российские оккупанты.

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Дело в том, что за прошедшую неделю можно было отметить рост на порядок частоты возгораний и взрывов российских командных пунктов, пунктов управления, складов с боеприпасами, горюче-смазочными материалами, а также объектов расположения оккупационных войск на временно оккупированных территориях, находящихся в глубине тыла.

За несколько месяцев войны в Украине российское командование более-менее смогло сбалансировать размещение своих командных пунктов, пусковых установок и т.п. на расстояниях до 30 километров и более линии фронта с целью максимально эффективного управления войсками и обеспечения в относительно безопасной от обстрелов ВСУ зоне.

Это было обусловлено тем, что к тому моменту ВСУ применяли в основном советские образцы ствольной артиллерии, ограниченные в среднем дальностью поражения цели 20 километров. При поступлении ствольной артиллерии от стран НАТО это расстояние увеличилось до 40 километров, но с учетом буфера безопасности до 10 километров оставалось на уровне 30 километров от линии фронта.

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Однако М142 полностью изменил этот устоявшийся баланс, начиная вносить разлад в управление и обеспечение оккупационной группировки.

И мы уже можем наблюдать за тем, как у оккупантов разрушается система управления и обеспечения войск. Замечу, это только начало – мы только начали использовать М142, которых у нас ограниченное количество. Тем временем их будет все больше. Причем не только М142 HIMARS, но и М270, отличающиеся большим огневым потенциалом в составе двух универсальных пусковых установок по шесть ячеек каждая.

Не исключаю и почему-то даже уверен, что М142 HIMARS сыграла свою роль в освобождении острова Змеиный. Но это пока область предположений в ожидании подробностей данной операции. А вот что не требует подробностей, это то, что новые РСЗО уже приносят пользу на ряде других направлений.

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